Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Kulüp Abramovich'e devredilmedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Kulüp Abramovich'e devredilmedi

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Kulüp Abramovich'e devredilmedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich'e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich'e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, "Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich'in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Spor Toto Süper Lig, İş Adamı, Göztepe, Rus, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title