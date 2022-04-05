Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Bize yakışan mücadeleyi göstereceğiz

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 8 mağlubiyet alarak kümede kalma umutlarını çok azaltan Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya açıklamalarda bulunup, kalan haftalarda kendilerine yakışan mücadeleyi sergileyeceklerini belirtti. Çok zor şartlar ve adil olmayan rekabet ortamında mücadele ettiklerini vurgulayan Papatya, "Bize yakışmayan bir noktada olduğumuz gerçeğini kabul etmek zorundayız. Öncelikle matematiksel olarak hiçbir şansımız kalmayıncaya kadar Göztepe'ye yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KADROYA NEŞTER VURULUYORİrfan Can'ı kadro dışı bırakıp Ndiaye'yi Çin'e satmaya hazırlanan Göztepe'de kadroda şimdiden değişim olacağının sinyalini veren Talat Papatya, "Önümüzdeki 7 maçta Göztepe için oynama heyecanını yitirmemiş oyunculara öncelik verilecektir. Bu durum gelecek sezon kadro yapılanmasına uygun bir zemin sağlayacaktır. Bu hafta oyuncularla tek tek görüşülecek, bu önemli süreçte yukarıda belirttiğimiz düşüncelerimizi kabul etmeyen oyunculara Göztepe menfaatleri doğrultusunda sezon sonuna kadar izin verilecektir. Kulübümüz ile ilgili konularda devir sürecini de kapsayan daha detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Yazıcı yapacaktır" açıklamasını yaptı.