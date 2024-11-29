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Göztepe, Başakşehir ile Deplasmanda Karşılaşacak

Göztepe, Başakşehir ile Deplasmanda Karşılaşacak
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 21 puanla 5. sırada yer alırken, turuncu-lacivertliler 16 puanla 8. sırada bulunuyor. Göztepe, Beşiktaş galibiyetinden sonra Başakşehir'i de yenerek üst üste ikinci deplasman galibiyetini hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00'da Başakşehir'e konuk olacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 5. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 16 puanla 8. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı İstanbul'da mağlup ederek ilk deplasman galibiyeti alan Göztepe, yarın da Başakşehir'i yenerek üst üste ikinci dış sahada kazanmak istiyor.

Sakatlıkları nedeniyle Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in forma giyemeyeceği Göztepe'de, Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız'ın durumlarının ise maç saatinde yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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