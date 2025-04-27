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Göztepe, Başakşehir'i Konuk Ediyor

Göztepe, Başakşehir'i Konuk Ediyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe, 11 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in Göztepe, 33. haftasında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Ligde İzmir ekibi; 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10. sırada yer alırken; İstanbul takımı ise 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda eden sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i taraftarının önünde mağlup ederek 11 maçlık kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra yine sakatlıkları devam eden Juan Santos da Silva ve Novatus Dismas Miroshi, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Başakşehir 4-1 kazandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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