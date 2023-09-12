Göztepe, Bandırmaspor maçına yeni sistemle çıkacak

Onur ATIŞ / İZMİR,

MİLLİ aranın ardından 1'inci Lig'de pazar günü evinde Bandırmaspor'u konuk edecek Göztepe'de teknik ekibin hem sistem hem de oyuncu revizyonlarına gideceği bildirildi. Önceki hafta deplasmanda Altay galibiyetiyle rahat nefes alan Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic, Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrumspor'la oynanan özel maçta 3'lü defans anlayışını değiştirdi. Bu karşılaşmada 4'lü defans sistemine geçen Hırvat teknik adamın bundan sonraki haftalarda da bu anlayışla takımı sahaya süreceği kaydedildi.

Bandırmaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Göz-Göz'de Kokovic'in cezalı Atınç'ın yokluğunda defansta Nielsen ve Taha'yı oynatacağı vurgulandı. Ayrıca sakatlıktan kurtulan yeni transfer Ahmed Ildız ve hücum oyuncusu Mamah'ın da büyük ihtimalle maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi. Hücum hattını Mamah, Messaoudi ve Diof'tan oluşturmayı planlayan Kokovic orta alanda Yalçın, Ahmed ve Celil'e görev vermeyi planlarken, Hırvat teknik adamın defansı da kalede Lis olmak üzere Yunus Emre, Nielsen, Taha ve Ogün dörtlüsü ile kurması bekleniyor.