Göztepe, Bandırmaspor ile berabere kaldı

Onur ATIŞ / İZMİR,

MİLLİ aranın ardından 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Bandırmaspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılıp çıkışa geçemedi. Son olarak ezeli rakibi Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek umutlanan Göz-Göz, Bandırmaspor müsabakasında girdiği net fırsatları değerlendiremezken, taraftarlar ise teknik direktör Radomir Kokovic'e tepki gösterdi. Maçın sonlarına doğru tribünler Hırvat teknik adamı istifaya davet etti. Geride kalan 5 haftada 5 puan toplayan Göztepe, Süper Lig parolasıyla başladığı sezonda lider Eyüpspor'un 10, 2'nci Manisa FK'nın ise 6 puan gerisine düştü.

Radomir Kokovic maç sonu yaptığı değerlendirmede, kazanmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu dile getirdi. Taraftarın Gürsel Aksel Stadı'nda çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu anlatan Kokovic, "Maça çok iyi başladık. Sahada müthiş bir enerji vardı. Çok agresiftik. Rakibe presle başladık ve böyle devam etmeyi planlıyorduk. Golü bulduktan sonra seken toptan kalemizde golü gördük. Devre arasına bu gol enerjimizi düşürdü. İkinci yarıda ise sakatlıklar yaşandı ve oyuncu değişikliklerimiz oldu. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı" dedi.

Göztepe, bu hafta deplasmanda Manisa FK ile oynayacak.