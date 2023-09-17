Göztepe Bandırmaspor ile berabere kaldı

Milli aranın ardından 1. Lig'de 5. hafta müsabakasında Göztepe evinde Bandırmaspor'u konuk etti. Göztepe öne geçtiği maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Özcan Sultanoğlu

GÖZTEPE: Lis - Ogün, Nielsen, Taha, Yunus Emre (Dk. 77 Ümit), Messaoudi (Dk. 63 Traore), Yalçın, Celil (Dk. 71 Kubilay), İzzet Furkan (Dk. 46 Fıratcan), Tijanic, Diouf (Dk. 77 Palmer)

BANDIRMASPOR: Gkelios - Rahmetullah, Sergen, Mücahit (Dk. 46 Emre), Mexer, Levent (Dk. 69 Doğan), Emirhan (Dk. 69 Mustafa), Mulumba, Jozefzoon (Dk. 69 Soukou), Metehan, Djitte (Dk. 80 Bobadilla)

GOLLER: Dk. 32 Tijanic (Göztepe), Dk. 45+2 Jozefzoon (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Diouf (Göztepe), Sergen (Bandırmaspor)

Milli aranın ardından 1'nici Lig'de 5'inci hafta müsabakasında evinde Bandırmaspor'u konuk eden Göztepe öne geçtiği maçta rakibi ile berabere kaldı: 1-1. Sarı-kırmızılılar 32'nci dakikada Tijanic'in golüyle 1-0'ı buldu. Konuk Bandırmaspor ilk yarının uzatma dakikalarında Jozefzoon'la tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf da 1'er puanı hanesine yazdırdı. Göztepe bu sonuçla 5 puana yükselirken, Bandırmaspor ise 9 puana yükseldi.

2'nci dakikada Billal Messaoudi, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti top kalecinin kucağında kaldı.

5'inci dakikada Billal Messaoudi'nin sağ kenardan arka direğe yaptığı ortada, Furkan kafa vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

32'nci dakikada sol kenardan Yunus Emre'nin açtığı ortaya Tjianic sol ayağıyla dokundu ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

45+2'nci dakikada Göztepe'nin ceza sahası içinde yaşanan karambolde Jozefzoon, topun gelişine vuruşunu yaptı, skoru eşitledi: 1-1.

64'üncü dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Topu kaleci Gkelios'tan kapan Diouf pasını Tijanic'e aktardı. Tijanic'in şutunda savunma meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

76'ncı dakikada sol kenardan Soukou'nun ortasında ceza sahasında yer alan Djitte, müsait pozisyonda topa dokunamadı.

90+6'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tijanic'in şutu üst direğe takıldı.