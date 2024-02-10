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Göztepe, Bandırmaspor deplasmanında Play-Off hedefini sürdürecek

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Göztepe, 1. Lig'de Play-Off hattında bulunan Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Mame Diouf ve Doğan Erdoğan maçta görev alamayacak. Göztepe'nin son transferleri Turgay ve Cardoso forma giyebilecek.

İZMİR,

1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı evinde 4-0 yenerek 2'nci sıradaki yerini koruyan Göztepe yarın deplasmanda Play-Off hattında bulunan Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Konuk sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan golcü Mame Diouf ile orta saha Doğan Erdoğan maçta görev alamayacak.

Göztepe'nin son transferleri orta saha Turgay ile Brezilyalı golcü Cardoso görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Süper Lig yarışında hata yapmak istemediklerini belirterek, "Bizim için her maç final niteliğinde. Bandırmaspor deplasmanında kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Doğan Erdoğan Maç Teknik Direktör İzmir Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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