Göztepe, Bahçelievler Belediyespor'u Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe, Bahçelievler Belediyespor'u 3-1'lik skorla yenerek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Adem Türkmen, Sadettin Deneri
Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanıl, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı, Eda Say)
Göztepe: Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Nur Sevil Gökbudak (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Melis Erdoğan, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Ceren Kapucu)
Setler: 17-25, 14-25, 25-23, 21-25
Süre: 114 dakika (23, 24, 37, 30)
