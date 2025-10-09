Haberler

Göztepe, Bahçelievler Belediyespor'u Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup maçında Göztepe, Bahçelievler Belediyespor'u 3-1'lik skorla yenerek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Adem Türkmen, Sadettin Deneri

Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanıl, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı, Eda Say)

Göztepe: Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Nur Sevil Gökbudak (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Melis Erdoğan, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Ceren Kapucu)

Setler: 17-25, 14-25, 25-23, 21-25

Süre: 114 dakika (23, 24, 37, 30)

Bu sonuçla grubu lider tamamlayan İzmir temsilcisi, çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
