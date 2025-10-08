Haberler

Göztepe, Avrupa'nın Savunma Zirvesinde: Roma ile Eşitlik

Göztepe, bu sezon Süper Lig'de sadece 2 gol yiyerek Avrupa'nın 5 büyük ligindeki birçok takımı geride bıraktı ve savunma başarısıyla Serie A ekibi Roma ile zirveyi paylaştı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği etkileyici savunma performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa futbolunda da dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 haftada kalesinde sadece 2 gol görerek savunma başarısıyla Avrupa'nın üst düzey 5 liginde yer alan birçok kulübü geride bıraktı.

İzmir temsilcisi; Arsenal, Bayern Münih, Real Madrid, Napoli, ve PSG gibi kendi liglerinde zirvede yer alan takımları geride bırakırken, bu 5 ligdeki tüm ekipler arasında yalnızca Serie A ekibi Roma ile zirveyi paylaştı.

Diğer takımlar da Göztepe'nin yanına yaklaşamadı

Premier Lig lideri Arsenal, şu ana kadar çıktığı 7 maçta kalesinde 3 gol gördü. Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern Münih de kalesinde 3 gole engel olamazken, La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid ve ikinci sırada bulunan Barcelona' da 9'ar gol yedi. İspanya'da savunma anlamında öne çıkan Villareal ile Real Betis de 8 golle Göztepe'nin gerisinde kaldı.

Serie A'da lider konumda bulunan Napoli, kalesinde 9 gol görerek savunma istatistiklerinde geri planda kalırken, Ligue 1'in zirvesindeki Paris Saint-Germain ise 5 gole engel olamadı. Bu alanda dikkat çeken tek takım ise İtalya'dan Roma oldu. Başkent temsilcisi, sadece 2 gol yiyerek Göztepe ile birlikte Avrupa'nın en iyi savunma performanslarından birine imza attı ve zirveyi İzmir ekibiyle paylaştı. - İZMİR

