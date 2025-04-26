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Göztepe Avrupa Hayallerine Veda Etti, Süper Lig'e Odaklandı

Göztepe Avrupa Hayallerine Veda Etti, Süper Lig'e Odaklandı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a kaybeden Göztepe, Süper Lig'de galibiyet arayışına girdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımın toparlanması gerektiğini vurguladı ve taraftarın özlemini duyduğu galibiyetin bu maçta geleceğini umduğunu belirtti.

Onur ATIŞ / İZMİR,

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı finalinde perşembe günü Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek hem final hem de Avrupa hayallerine veda eden Göztepe Süper Lig'e odaklandı. Lig'de 11 maçlık kazanamama seresi yaşayan sarı-kırmızılılar pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Başakşehir maçı için tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Sıralamada az da olsa Avrupa kupalarına katılma şansı bulunan Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov, bir an önce toparlanmaları gerektiğini ifade etti.

Avrupa hedefi nedeniyle takımın üzerinde baskı oluştuğunu belirten Bulgar çalıştırıcı, "Sıralama olarak ortalardayız ama tehlike de yaşayabiliriz. Taraftarımız uzun süredir galibiyet göremedi. Bu seriyi artık sonlandıracağız" diye konuştu. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı süren Brezilyalı golcü Juan'ın durumu belirsizliğini korurken, orta saha oyuncuları Solet ve Miroshi, stoper Bokele, sol bek Djalma forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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