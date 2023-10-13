Göztepe, AVR Atletik maçından hükmen galibiyet aldı
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olan Göztepe, AVR Atletik'in ligden çekilme kararı almasıyla hükmen galibiyet elde edecek.
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki yeni sezonun ilk haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a evinde 3-1 mağlup olan Göztepe yarın İzmir temsilcisi AVR Atletik'le oynaması gereken maçtan hükmen galibiyet alacak. Sezon başında kulübü devretmeye çalışan AVR Atletik ligden çekilme kararı aldı. İzmir ekibi ilk hafta Edremit Bld Altınoluk maçını da hükmen kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor