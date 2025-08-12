Göztepe, Avek Otomotiv ve Avec Rent a Car ile Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Avek Otomotiv ve Avec Rent a Car ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Göztepe Kulübü CEO'su Kerem Ertan, iş birliklerinin ticari açıdan önemli olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Avek Otomotiv ve Avec Rent a Car şirketi ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki törende, Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, Avek Otomotiv Genel Müdürü Burak Paşalı ile Avec Rent a Car Genel Müdürü Şahin Bayram, sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Ertan, törende yaklaşık 3 yıldır Avek Otomotiv ve Avec Rent a Car'dan destek gördüklerini dile getirerek ticari açıdan güçlü iş birliklerinin kulüp için önemli olduğunu söyledi.

Avek Otomotiv Genel Müdürü Burak Paşalı ile Avec Rent a Car Genel Müdürü Şahin Bayram ise Göztepe gibi köklü bir kulüple iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını ve kulübe katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Spor
