Trendyol 1. Lig'nin 9. haftasında Göztepe, Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi. Her 2 takımın oyuncuları ve hakemler, 'Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz' pankartıyla sahaya çıktı. Ayrıca maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ozan Ergün, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Akıllı,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Ahmed Ildız, Diouf, Yunus Emre Gedik (Dk. 67 İsmail Köybaşı), Mamah (Dk. 67 Traore), Yalçın Kayan (Dk. 80 Celil Yüksel), Atınç Nukan, Tijanic, Ümit Akdağ (Dk. 66 Nielsen), Ogün Bayrak (Dk. 80 Fıratcan Üzüm),

Astor Enerji Şanlıurfaspor : Aydın Bağ, Ndiaye, Abdullah Aydın (Dk. 85 Özgür Baran Aksaka), Cumali Bişi (Dk. 68 Nshimirimana), Muhammet Arslantaş (Dk. 68 Toure), Thill (Dk. 68 Donsah), Barış Ekinciler (Dk. 79 Enver Cenk Şahin), Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, Mert Çapar, Barış Gök

Goller: Dk. 9 Ümit Akdağ, Dk. 58 Diouf, Dk. 60 Mamah (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Yalçın Kayan, Dk. 59 Diouf (Göztepe), Dk. 59 Cumali Bişi (Astor Enerji Şanlıurfaspor )

Trendyol 1. Lig'nin 9. haftasında Göztepe, konuk ettiği Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi.

Her 2 takımın oyuncuları ve hakemler, " Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartıyla sahaya çıktı. Ayrıca maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.