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Göztepe Arslanagic'in taliplerini bekliyor

Göztepe Arslanagic'in taliplerini bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Göztepe, dış transferde bir bir imzaları attırırken, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

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Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Göztepe, dış transferde bir bir imzaları attırırken, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Son olarak kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı 500 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'ye kiralayan sarı-kırmızılıların Belçikalı stoper Dino Arslanagic'i de satmaya hazırlandığı öğrenildi. Arslanagic için Belçika'nın Standard Liege ve Westerlo takımlarının Göztepe ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin deneyimli defans oyuncusu için 2 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ifade edildi. Arslanagic'in de ülkesinde futbol oynamaya sıcak baktığı, transferin en kısa zamanda resmileşeceği kaydedildi. Geçen sezon Gent takımından transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu 34 resmi maçta forma giyerek 3 gol kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

İrfan Can Eğribayat Spor Haberler

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