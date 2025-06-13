Göztepe, Arda Okan Kurtulan ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "2002 doğumlu savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Arda Okan Kurtulan, son olarak Adana Demirspor forması giydi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor