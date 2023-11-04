Göztepe, Aras Kargo ile Kadınlar Voleybol Ligi'nde karşılaşacak

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Göztepe, İzmir'i temsil eden Aras Kargo ile karşılaşacak. Göztepe 8. sırada yer alırken, Aras Kargo ise 3. sırada bulunuyor.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Göztepe yarın evinde kendisi gibi İzmir'i temsil eden Aras Kargo ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 5'inci hafta maçı saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 3 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Ligde 4 karşılaşmada 3 galibiyet elde eden Aras Kargo ise 7 puanla 3'üncü basamakta.