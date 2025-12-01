Göztepe, Antalyaspor'u Geriden Gelerek Yendi

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Göztepe 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarının başlarında attığı gollerle 2-1 kazanarak Avrupa yolunda dev bir adım attı. İlk devreyi Veysel'in golüyle geride tamamlayan sarı-kırmızılılar ikinci devreye çok hızlı bir giriş yaptı. Önce 48'inci dakikada stoperi Taha'nın golüyle beraberliği yakalayan Göztepe, 52'nci dakikada Brezilyalı golcüsü Juan'la galibiyete uzanarak 26 puanla maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükselmeyi başardı. Göztepe özellikle bu sezon deplasmanlarda topladığı kritik puanlarla üst sıralara adını yazdırdı.

Geçen sene çok zorlandığı gurbette tabloyu tersine çeviren sarı-kırmızılılar rakip sahadaki 4'üncü galibiyetini elde etti. Geçen sezon sadece 3 kez kazanabilen Göztepe şimdiden bu istatistiği geride bırakmayı başardı. Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'yı 2-0, son olarak da Antalyaspor'u 2-1 yenen Göztepe, Eyüpspor ve Kayserispor'la da berabere kalıp 14 puan topladı. Göztepe deplasmanlarda Alanyaspor'a 1-0, Galatasaray'a da 3-1 kaybetmişti.

JUAN SILVA COŞTU

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva son haftalara damga vurmaya başladı. Sezon başında takımın yıldızı Romulo'nun Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon Euro bonservisle satılmasının ardından en büyük gol umudu olan Juan lige istediği gibi başlayamasa da son maçlarda attığı gollerle takımına hayat verdi. Juan son 9 maçta 6 kez topu filelere gönderdi. Göztepe Juan'ın gol attığı tüm maçları kazandı.

GOLLERİ ATTI, TAKIM KAZANDI

Göztepe, önce Southampton'dan kiralık olarak kadrosunda görev verdiği Juan'la sezon başında 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Juan bu sezon Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa (2) ve Antalyaspor müsabakalarında gol sevinci yaşadı. Göz-Göz'de son haftalarda formayı tekrar kapan stoper Taha da attığı golle bu sezon ilk kez siftah yaptı.

STOILOV OYUNU BEĞENDİ

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. Bu sezon bir deplasman maçında ilk kez bu kadar iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Buglar çalıştırıcı, "Bizim adımıza önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Bence ilk 65 dakikaya baktığımızda belki de deplasmanda en iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının ortasına kadar çok iyiydik" dedi.

"KONTRATAKLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

Duran toptan gol yediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam "Savunma anlamında normalde duran toplarda iyiyiz ama bu maçta gol yedik. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor. Duran toplardan gol atmaya da devam etmeliyiz. Aynı zamanda son bölümde kontrataklar yakaladık. Bunları maalesef değerlendiremedik" yorumunu yaptı.

ÖNCE KUPA, SONRA TRABZON

Stoilov hak edilen bir galibiyet aldıklarını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: "Antalyaspor maçı çevirmek için elinden geleni yaptı, iyi bir takım. Maçın geneline baktığımızda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak zemin çok kötüydü. Sahanın kötü olması ciddi sakatlıklara yol açabilir." Göztepe çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşı deplasmanına çıkıp, ligde pazar günü üst sıralardaki önemli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek.