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Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Onvo Antalyaspor'u 1-0 yenerek evindeki son 9 maçta yenilmezlik serisini sürdürdü.

(İZMİR)- Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Hakem Çağdaş Altay'ın yönettiği maç saat 13.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başladı.

Mücadeleye hızlı başlayan İzmir ekibi, 10.dakikasında Juan Santos da Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Göztepe soyunma odasına 1-0 önde girdi. Karşılıklı ataklarla devam eden maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Göztepe aldığı bu galibiyet ile evindeki son 9 maçtır yenilmezlik ünvanını sürdürdü.

Öte yandan çarşamba günü Onvo Antalyaspor'un başına geçen Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ilk maçında puanla tanışamadı.

Kaynak: ANKA / Spor
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