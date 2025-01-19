Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Göztepe'nin golü Juan'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Koray Günter'in pasında savunma arkasında topla buluşan Tijanic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
60. dakikada Tijanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Koray'ın kafa vuruşu sonrasında meşin yuvarlak, kaleci Kenan Piric'te kaldı.
69. dakikada Djenepo'nun sol taraftan gerçekleştirdiği atakta yaptığı vuruşta takım arkadaşından seken top kaleye yöneldi ve meşin yuvarlak kalenin üzerindne dışarı gitti.
90+4 dakikada Towsend'in ortasında ön direkte bulunan Samudio'nun kafa vuruşunda kaleci Lis üzerine gelen topu kurtardı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
Göztepe: Mateusz Lis, Lasse Nielsen, Heliton, Koray Günter, Malcom Bokele, Djalma Silva, Anthony Dennis (İsmail Köybaşı dk. 90), Novatus Miroshi, David Tijanic (Ahmed Ildız dk. 84), Kuryu Matsuki (Victor Hugo dk. 68), Juan (Ogün Bayrak dk. 90+1)
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Nazım Sangare, İzzet Malak, Tibet Duruakçay
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson Kelven, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Braian Samudio, Sander van de Streek (Oleksandr Petrusenko dk. 87), Ramzi Safuri (Moussa Djenepo dk. 58), Sam Larsson (Andros Townsend dk. 86), Adolfo Gaich (Mert Yılmaz dk. 74)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Hasan Ürkmez
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Juan (dk. 8)
Sarı kartlar: Bokele (Göztepe), Güray Vural, Emrecan Uzunhan (Antalyaspor) - İZMİR