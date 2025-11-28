Göztepe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşmak üzere antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, şut ve taktiksel oyun üzerine yoğunlaşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.
İzmir temsilcisi, 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Antalyaspor'a konuk olacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor