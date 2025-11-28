Göztepe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi, 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Antalyaspor'a konuk olacak.