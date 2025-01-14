Göztepe, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Onvo Antalyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Takım, Adnan Süvari Tesisleri'nde salon çalışmaları yaparak hazırlıklarına devam ediyor.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışmaları yaptı.
Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor