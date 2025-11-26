Göztepe, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde kuvvet, core çalışmaları ve dar alanda oyun ile gerçekleştirildi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp sahada kuvvet ve core çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
İzmir temsilcisi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor