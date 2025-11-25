Göztepe, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman, ısınma hareketleriyle başlanarak, pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor