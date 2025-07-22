Göztepe, Antalyaspor ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

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Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, 26 Temmuz Cumartesi günü Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Maçın biletleri yarın satışa çıkacak ve engelli kontenjanı için 102 bilet ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile 26 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Maçın biletleri, yarın saat 11.00'de Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacak.

Müsabakada 102 bilet, engelli kontenjanına ayrılacak. Engelli biletleri için internetten başvuru yapılacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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