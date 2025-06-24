Göztepe, Anderlecht'in Anthony Dennis Teklifini Reddetti

Göztepe, Anderlecht'in Anthony Dennis Teklifini Reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımından gelen 3.3 milyon Euro'luk Anthony Dennis teklifini yetersiz bularak geri çevirdi. Genç oyuncunun değeri için daha yüksek bir teklif bekleniyor.

Göztepe, Belçika ekiplerinden Anderlecht'in, Anthony Dennis için yaptığı 3.3 milyon Euro'luk teklifini yetersiz bularak reddetti.

Göztepe, bir yandan kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-kırmızılıların birçok futbolcusu Avrupa takımlarının dikkatini çekerken, bu isimlerden son olarak vitrine çıkan 2004 doğumlu Anthony Dennis oldu. Belçika takımı Anderlecht'in, temsilcilerine Nijeryalı oyuncuyu sezon içerisinde takip ettirip raporlar aldığı öğrenildi. Bu raporlar doğrultusunda da sezonun tamamlanmasıyla birlikte Anderlecht'in, Anthony Dennis için İzmir ekibinin kapısını çaldığı ve genç orta saha oyuncusu için 3.3 milyon Euro'luk teklif sunduğu bildirildi. Göztepe ise bu teklifi yetersiz bularak reddetti. Tarafların ilk teklifte anlaşmamasına rağmen masadan kalkmadığı ifade edilirken, sarı-kırmızılıların beklentisinin ise çift haneler olduğu kaydedildi. Bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanması bekleniyor.

Anthony Dennis, 2022-2023 sezonunda Göztepe'nin altyapısına transfer olurken, 2023-2024 sezonunun ortalarında da A takıma dahil edildi. Sarı-kırmızılılar ile geçen sezon 37 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 3 asist yapmayı başardı.

Nijerya Milli Takımı'na da seçilen başarılı orta saha oyuncusu ile sezon içerisinde Almanya'dan Hoffenheim, Augsburg ve Mainz 05 ekipleri de ilgilenmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ateşkes başladı! İran'dan 'Son darbeyi vurduk' mesajı

İsrail-İran savaşında dünyanın beklediği haber geldi
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu

Sabancı ailesinde cesur sahne krizi! Anneden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz

111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu
Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor

Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor! İşte program
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.