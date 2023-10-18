Göztepe Altyapısından Yetişen Yalçın Kayan, Ligin Zirvesinde

Göztepe altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, bu sezon maç başına oyuncu eksiltmede 2.38'lik oranla ligin zirvesinde yer alıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Sarı-kırmızılı formayla ligin ilk 8 haftasındaki tüm maçlara ilk 11'de çıkan orta saha oyuncusu, alabileceği 720 dakikanın 699'unu alarak istikrarlı bir grafik yakaladı. Yalçın Kayan, bu istikrarlı performansının yanı sıra adam eksiltme yeteneğiyle de lige damga vurmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncu, bu süreçte maç başına adam eksiltmede 2,38'lik oranı yakalayarak bu alanda Trendyol 1. Lig'in en iyi oyuncusu oldu. Yalçın Kayan'ı ise 2,29'luk oranı ile Şanlıurfaspor forması giyen Barış Ekincier takip ediyor.

Bu sezon ilk 8 haftalık bölümde henüz gol ve asist üretmeyi başaramayan Yalçın Kayan, geçtiğimiz sezonu Göztepe formasıyla ligde 2 gol 1 asistle tamamladı. - İZMİR