Göztepe, Altınordu'nun kalecisini transfer etmek istiyor

p>TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da bu sezon satılması gündemde olan kaleci Ali Emre Yanar ile Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetişip son 2 sezonda 1'inci Lig'de 65 maça çıkan 25 yaşındaki file bekçisinin cazip bir teklif sunulması halinde sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacağı bildirildi. Altınordu ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleci Ali Emre'nin transfer olması halinde İzmir ekibinde yeni sezonda 18 yaşındaki Serhat Öztaşdelen'in eldivenleri devralması bekleniyor. Göztepe, Altınordu'dan ayrılan sol bek Ali Dere ve sol kanat Metehan Mimaroğlu ile de ilgileniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor