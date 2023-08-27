Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Altay'la karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı. Dünkü mağlubiyetin ardından takım yenilenme çalışması yaptı ve dar alanda oyun oynadı. Futbolcular yarın izinli olacak ve hazırlıklara Salı günü devam edecek.