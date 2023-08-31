Göztepe, Altay maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol 1. Lig'de 3 Eylül Pazar günü diğer İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda futbolcular pas ve top kapma çalışması yaptıktan sonra taktiksel oyunla idman tamamlandı. Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla müsabaka için çalışmalarını sürdürecek.
Trendyol 1. Lig'de 3 Eylül Pazar günü diğer İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Radomir Kokovic yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından önce pas ve top kapma çalışması yaptı.
İdman, taktiksel oyunla tamamlandı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla müsabaka için çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor