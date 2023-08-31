Göztepe, Altay maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'de 3 Eylül Pazar günü diğer İzmir temsilcisi Altay'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda futbolcular pas ve top kapma çalışması yaptıktan sonra taktiksel oyunla idman tamamlandı. Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla müsabaka için çalışmalarını sürdürecek.