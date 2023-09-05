Göztepe, Altay'ı son saniye golüyle yendi

Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı son saniye golüyle yenerek moralli bir şekilde milli araya girdi. Yeni transferlerden Celil Yüksel ve Mateusz Lis'in performansı alkış aldı. Göztepe'nin milli arada transfer yapması bekleniyor.

Onur ATIŞ / İZMİR,

İZMİR derbisinde ezeli rakibi Altay'ı deplasmanda son saniye golüyle yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan ve milli araya moralli giren 1'inci Lig ekibi Göztepe'de yeni transferlerden Celil Yüksel oynadığı futbolla göz doldurdu. Sezon başında geçen senenin 1'inci Lig şampiyonu Samsunspor'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle Altay derbisindeki performansıyla alkış aldı. Sahada 90 dakika kalan ve mücadelesiyle ön plana çıkan Celil, hücuma da katkı verdi. Bir şutu direkten dönen tecrübeli oyuncu duran topları da kullanan isim oldu.

Göztepe'nin diğer yeni transferi kalace Mateusz Lis de Altay karşılaşmasında çok kritik kurtarışlara imza attı. Eski takımına karşı sahaya çıkan Polonyalı eldiven özellikle 89'uncu dakikada Paxiao'nun kafa vuruşunu son anda köşeden çelerek takımını ayakta tuttu. Göztepe, o kritik pozisyonun ardından 90+7'nci dakikada Atınç'la golü atarak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndan 3 puanla ayrıldı. Altay galibiyetiyle yeniden zirve yarışı için umutlanan Göztepe'nin milli arada en az 2 kaliteli transfer yapması bekleniyor. Hücum hattında geçen sezon olduğu gibi gol üretmekte zorlanan sarı-kırmızılıların kanat ve ofansif orta saha tranferi için hamlelere başladığı ifade edildi.