Göztepe, Altay'ı 1-0 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı Atınç'ın golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Atınç, gol sevincini abartması nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul

ALTAY: Eren Karataş – Salih (Dk. 69 Ali), İbrahim, Sefa, Efe, Ceyhun (Dk. 87 Murat Berkan), Zeki, Tolga, Onur (Dk. 75 Mehmet), Caner (Dk. 87 Yusuf), Paixao

GÖZTEPE: Lis – Ogün, Nielsen, Atınç, Ümit, Yunus Emre (Dk. 82 Fıratcan), Yalçın, Traore (Dk. 90+2 Tijanic), Celil (Dk. 90+2 İzzet), Messaoudi, Diouf (Dk. 82 Kubilay)

GOL: Dk. 90+7 Atınç (Göztepe)

SARI KARTLAR: Caner, Tolga, Salih, İbrahim ( Altay ) - Yalçın, Ogün, Nielsen, Fıratcan (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Atınç (Göztepe) - Dk. 90+11 Murat Uluç (Yedek Kulübesinde)

1'inci Lig'in 4'üncü hafta mücadelesinde Göztepe, İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'ı 90+7'nci dakikada Atınç'ın kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Atınç bu golün ardından sevincini abartması nedeniyle üst üste iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Altay'da ise Murat Uluç yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Göztepe 4 puana ulaşırken, Altay 3 puanda kaldı.

11'inci dakikada Altay atağında soldan ceza sahasına giren Paixao'nun yerden vuruşunda kaleci Lis köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

22'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren Göztepeli Messaoudi müsait pozisyonda kötü bir pasla topu kaleci Eren'e teslim etti.

35'inci dakikada Messaoudi'nin ceza yayından şutunda kaleci Eren'in çift yumrukla uzaklaştırdığı topu Diouf kötü bir vuruşla üstten dışarı yolladı.

45+7'nci dakikada Messaoudi'nin sağ çizgiden ortasında top auta çıktı.

62'nci dakikada soldan Göztepe'nin kazandığı serbest vuruşta Yunus Emre arka direğe kesti. Topla buluşan Nielsen'in vuruşunda yerden seken top kaleci Eren'de kaldı.

Aynı dakika içerisinde gelişen Göztepe atağında ceza yayı gerisinden Celil'in plase vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

83'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağdan Celil'in kullandığı kornerde ceza sahasında Ümit'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

89'uncu dakikada sağdan Tolga'nın kullandığı frikikte Paixao kafayı vurdu, kaleci Lis yerden seken topu köşeden çıkararak mutlak golü önledi.

90+7'nci dakikada sağdan Tijanic'in kullandığı kornerde Atınç yakın mesafeden kafayla fileleri sarstı: 0-1.

90+8'inci dakikada gol sevincini abartması nedeniyle Atınç önce sarı, sonra ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Altay yedek kulübesi Atınç'a büyük tepki gösterirken, iki takım oyuncuları arasında itişmeler ve gerginlik yaşandı. Bu sırada Altay'da Murat Uluç yedek kulübesinde direkt kırmızı kart gördü.

Mücadele Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğ ile son buldu.

ALTAY – GÖZTEPE DERBİSİNDEN NOTLAR

Altay kaptanı İbrahim Öztürk ve Göztepe kaptanı Atınç Nukan, maçtan önce birbirlerine çiçek verdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Deniz ve Özgür ile kadro dışı kalıp affedilmesi gündeme gelen Eren Erdoğan kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda ise sakatlıkları bulunan Tarkan, Ali, Mamah, Ahmed ve İsmail forma giyemedi.

Altay taraftarları Göztepe'de forma giyen eski kalecileri Lis'i top ayağına geldiği bölümlerde ıslıkladı. Göztepe taraftarları ise geçen sezonki olaylı derbi nedeniyle stadyuma alınmadı.

İlk yarının son bölümünde Hakem Ozan Ergün'ün iletişim cihazının arızalanması nedeniyle oyun bir süre durdu. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü ilk yarıda, Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ikinci yarıda sarı kart gördü. Altay'da Salih ve Onur ikinci yarıda sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.