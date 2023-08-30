Göztepe Altay Derbisine Hazırlanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR,

BİRİNCİ Lig'de oynadığı 3 maçta Sakaryaspor ve Çorum FK'ya yenilip Ümraniyespor'la berabere kalan Göztepe taraftarını hayal kırıklığına uğratırken, tüm gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Altay derbisine çevrildi. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda 3'üncü hafta sonunda 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılılarda camiada galibiyet için kenetlendi. Sportif Direktör Ivan Mance ve teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde fiziksel ve mental olarak derbiye hazırlanan Göztepe'de oyuncular da taraftara 3 puan sözü verdi.

Çorum FK yenilgisinin ardından tribünlere gidip özür dileyen futbolcuların derbiye moralli hazırlandıkları ifade edildi. Göztepe'de haftalardır sakatlığı nedeniyle görev yapamayan tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Tedavisi devam eden İsmail'in Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay müsabakasına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Göztepe, son 2 sezonda Altay'la oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda deplasmanda rakibine 2-1 yenilen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadeleyi de 2-0 kaybetmişti.

O sezon hem Göztepe hem de Altay Süper Lig'de küme düştü. Geçen sezon 27 Kasım 2022 tarihinde oynanan maçta ise çıkan olaylar uzun süre gündeme oturdu. Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevuda Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği Göztepeli futbolseverin yüzüne isabet etmişti. Ağır yaralanan taraftar aylarca tedavi gördü. Ardından bir Göztepe taraftarı da sahaya inip Altay kalecisi Ozan'a korner direği ile vurdu. İki takım da 3-0 hükmen yenik ilan edildi. Sezonun ikinci yarısında Alsancak'ta oynanan maç ise 1-1 berabere bitti.