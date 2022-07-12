Göztepe, Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzaladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından Alihal Al'ı profesyonel yaptı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından Alihal Al'ı profesyonel yaptı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki savunma oyuncusu Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi. 9 yaş altı takımından itibaren tüm alt kategori takımlarında forma giyen oyuncunun bir süredir A takımla antrenmana çıktığı belirtildi. AA / Ali Korkmaz - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Göztepe, Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.