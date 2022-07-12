Göztepe, Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler

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Göztepe, Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzaladı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından Alihal Al'ı profesyonel yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından Alihal Al'ı profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki savunma oyuncusu Alihan Al'la profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

9 yaş altı takımından itibaren tüm alt kategori takımlarında forma giyen oyuncunun bir süredir A takımla antrenmana çıktığı belirtildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

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