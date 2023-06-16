Göztepe, Ali Dere ve Tarkan Serbest'i transfer etti

p> Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe dış transferde gaza bastı. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak sarı-kırmızılılar yerli oyunculardan sol bek Ali Dere ve stoper Tarkan Serbest'le anlaşma sağladı. Son olarak Altınordu'da forma giyip küme düşme üzüntüsü yaşayan Ali Dere ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile yollarını ayıran deneyimli stoper Tarkan Serbest, Göztepe'nin teklifini kabul etti. İki futbolcunun da 26 Haziran'da resmen başlayacak transfer döneminde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Yerli futbolcu transferlerine erkenden start veren sarı-kırmızılıların yurt dışından izlediği yabancı futbolcularla da temaslarını sıklaştırdığı ve kampa kadar kadroyu büyük ölçüde şekillendireceği ifade edildi. İç transferde ise bazı futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe'de kaleci Arda, Atınç, Yalçın, Mamah, Palmer, İsmail, Uğur Kaan, Yunus Emre takımda kalacak.