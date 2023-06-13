Göztepe, Ali Dere ile Anlaştı

Göztepe, Altınordulu sol bek Ali Dere ile büyük ölçüde anlaştı. Göztepe'nin Ali ile en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı vurgulandı. Ayrıca, Göztepe'nin kadrosunda bulunan ve yeni sezonda düşünülmeyen isimler de belirlendi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transferde atağa kalktı. Dış transferde Sivasspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan orta saha oyuncusu Robin Yalçın'la temaslarını sürdüren Göz-Göz, Altınordulu sol bek Ali Dere ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ligde küme düşen Altınordu ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki oyuncunun Göztepe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi. Göztepe'nin Ali ile en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

Futbolculuk kariyerine Konyaspor altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonelliğe adım atan Ali Dere, Fethiyespor, Boluspor, 1922 Konyaspor, İstanbulspor ve son olarak Altınordu'da top koşturdu. Son iki senesini Altınordu'da geçiren Ali Dere, geçen sezon 33 maçta kırmızı-lacivertli formayı terletti. Toplamda 2798 dakika süre alan deneyimli bek gerektiği zaman sağ bekte de forma giyebiliyor.

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Göztepe yarın 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar her yıl geleneksel hale gelen kutlamalarda meşale şovlarla geceye renk katacak. Saat 19.00'da Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanmaya başlayacak futbolseverler önce müzik gösterileriyle coşacak. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise işaret fişeği ile birlikte meşaleler yanacak. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıda, "Kavga etme, çevrendekilere saygılı ol. Meşale için saat 22.00'yi bekle, coşkuya ortak ol, şovda yerini al" ifadelerini kullandı.