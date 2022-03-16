Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
AA - Ali Korkmaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynayan Göztepeli futbolcular, şut çalışmasıyla günü tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor