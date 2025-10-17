Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma ve pas çalışmalarının ardından orta-şut çalışması yaptı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alan oyun oynayan sarı-kırmızılar, ikinci bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor