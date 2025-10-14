Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Göztepe, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.