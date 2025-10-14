Haberler

Göztepe, Alanyaspor ile Zorlu Bir Deplasmana Çıkıyor

Göztepe, Alanyaspor ile Zorlu Bir Deplasmana Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'de Göztepe, milli ara sonrası pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Son 5 maçta rakibine karşı galibiyet elde edemeyen Göztepe, rakibini yenme arayışında. Takımda sakat oyuncuların durumu ise merak ediliyor.

SÜPER Lig'de milli ara sonrası pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek 16 puana sahip 3'üncü yenilgisiz Göztepe, rakibini son 5 maçta yenemedi. Son olarak Alanyaspor'u 2020-2021 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, daha sonraki maçlarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 2020-2021'in ikinci yarısında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, 2021-2022'de deplasmandan 2-2'lik beraberlik döndü. İzmir'deki maçı 2-0 kaybetti. Göz-Göz, geçen sezon da Alanyaspor'u mağlup etmeyi başaramadı. Alanya'daki randevu 1-1 berabere sonuçlanırken, İzmir'de kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu. Göztepe geçen sezon Alanyaspor'a yenilerek Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk puan kaybını da yaşamıştı. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan golcü İbrahim Sabra'nın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, Benin Milli Takımı'na katılan ofansif orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ın da hazır olduğu kaydedildi. Göztepe'de omzundan sakatlık geçiren sağ kanat Ogün Bayrak'ın ise tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Mustafa:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 325.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gidecek mi kalacak mı? Icardi geleceği hakkındaki son kararını verdi

Geleceği hakkındaki son kararını verdi
Tarih netleşti! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor

Türkiye'nin en çok satan otomobili artık üretilmeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.