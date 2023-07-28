Göztepe, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı kiraladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ı Alanyaspor'dan kiralık olarak transfer etti. Göztepe Kulübü, Ümit Akdağ'ın sezon sonuna kadar takıma katıldığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Ümit Akdağ'la kiralık olarak anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2003 doğumlu defans oyuncusu Ümit Akdağ sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. Son olarak Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.