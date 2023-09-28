Göztepe, Adanaspor'u mağlup ederek avantaj yakalamayı hedefliyor

Onur ATIŞ / İZMİR,

MANİSA Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 yenerek son 3 maçında 7 puan toplayan Göztepe, pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Adanaspor'u da mağlup ederek avantaj yakalamayı hedefliyor. Ligde 8 puanla 9'ncu sırada yer alan sarı-kırmızılıların üzerinde yer alan 6 rakibi bu hafta sonu birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Sıralamada 12 puanla 3'üncü basamakta yer alan Çorum FK, 11 puanlı 5'inci Bodrum FK'ya konuk olacak. Yine 12 puana sahip 4'üncü Kocaelispor, 11 puanlı 7'nci Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Son olarak evinde Göztepe'ye kaybeden 11 puana sahip 6'ncı Manisa FK da 10 puanlı 8'inci basamaktaki Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Rakiplerinin oynayacağı maçların ardından Adanaspor karşısına çıkacak Göztepe, 3 puan alması durumunda çıkacak sonuçlara göre adını Play-Off potasına yazdırabilecek. Puan tablosunda ilk iki sırayı alan 18 puanlı lider Eyüpspor hafta sonunda 4 puanlı 14'üncü Sakaryaspor'la dış sahada oynayacak. 12 puana sahip ikinci Bandırmaspor ise 2 puanı bulunan sonuncu Ümraniyespor'la İstanbul'da mücadele edecek. Bu sezon evinde hiç kazanamayan Göz-Göz'de tüm planlar galibiyet üzerine kurulurken, karşılaşmanın bilet fiyatları mobil uygulama kullanan taraftarlar için 522, 432, 252, 189 ve 72 TL olarak belirlendi. Genel satışta ise biletler 580, 480, 280, 210 ve 80 TL olarak satışa sunuldu.