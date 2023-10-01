Göztepe, Adanaspor'u konuk edecek

Manisa Futbol Kulübü'nü geçen hafta Akhisar'da 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe yarın 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Adanaspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlığı devam eden sol bek İsmail Köybaşı mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren kanat oyuncusu Billel Messaoudi'nin durumu ise maç saatinden netlik kazanacak. Göz-Göz'de tüm planlar galibiyet üzerine kurulurken, karşılaşmanın bilet fiyatları mobil uygulama kullanan taraftarlar için 522, 432, 252, 189 ve 72 TL olarak belirlendi. Genel satışta ise biletler 580, 480, 280, 210 ve 80 TL olarak satışa sunuldu.

Teknik direktör Radomir Kokovic, galibiyet serisi yakalayacaklarına inandığını söyledi. Göztepe bu sezon ev sahibi konumunda çıktığı 3 maçı da kazanamadı. İlk hafta Akhisar Spor Toto Stadı'nda Sakaryaspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK'ya 2-1 mağlup olup, Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.