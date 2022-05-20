Göztepe, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 22 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için İzmir'deki son antrenmanını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

İzmir'deki hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, bugün hava yoluyla Adana'ya gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, son antrenmanını yarın Adana'da yapacak.