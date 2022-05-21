Göztepe, Adana'da veda maçına çıkacak - Haberler

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Göztepe, Adana'da veda maçına çıkacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe, Adana'da veda maçına çıkacak

Spor Toto 1'inci Lig'de haftalar önce küme düşen Göztepe, yarın son maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de haftalar önce küme düşen Göztepe, yarın son maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda Adem Cinek'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sezonu 28 puanla 19'uncu sırada tamamlaması kesinleşen sarı-kırmızılılarda teknik sorumlu Serdar Sabuncu, sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkacak. Serdar Sabuncu, "Süper Lig'de son maçımıza çıkacağız. Lige puan ya da puanlar alarak veda etmek istiyoruz" dedi.Göztepe, 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor, Spor Toto, Göztepe, Adana, Spor, Haberler

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