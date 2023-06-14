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Göztepe 98. yaşını coşkuyla kutladı

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İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 98. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Taraftarlar meşaleler yakarak sembol yerlerde toplandı ve marşlar söyledi.

- Göztepe 98. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı

İZMİR - İzmir'in köklü kulüplerinden olan Göztepe, kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

Göztepe Spor Kulübü, 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi sembol yerlerde toplanmaya başladı. Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saatler 22.00'ye kadar marşlar söyleyen taraftarlar, saat 22.00'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı. Göztepeli taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, söyledikleri bestelerle de ortamı şölen havasına çevirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan İnce - Spor

İzmir Spor Haberler

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