Göztepe 97. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe 97. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

Göztepe Spor Kulübü, 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi yerlerde toplanmaya başladı. Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saat 21.10'da İsyan Marşı'nı söyleyen taraftarlar, saat 21.15'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı. Göztepeli taraftarların yakmış olduğu meşaleler geceyi aydınlatırken, yaptıkları tezahüratlar ise gecenin sessizliğini bozdu.

(Akın Küçükkurt - Sinan Yeniçeri/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title