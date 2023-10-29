Göztepe 7 maçtır yenilmiyor, 2. sıraya yükseldi

Trendyol 1. Lig'de 3. haftayı düşme hattında tamamladıktan sonra 7 maçtır yenilmeyen Göztepe, 20 puana ulaştığı 10. haftada averajla 2. sıraya kadar yükseldi. İzmir temsilcisi, 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 11 gol atıp kalesinde 4 gol gördü.

Trendyol 1. Lig'de 3. haftayı düşme hattında tamamladıktan sonra 7 maçtır yenilmeyen Göztepe, 20 puana ulaştığı 10. haftada averajla 2. sıraya kadar yükseldi.

Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, 11 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Topladığı 20 puanın 13'ünü deplasmanda alan Göztepe, diğer 7 puana da iç sahada ulaştı.

Sezona kendi evinde 1-0'lık Sakaryaspor mağlubiyetiyle başladıktan sonra Ümraniyespor'la golsüz berabere kalan Göztepe, 3. haftada Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 yenildi. Üçüncü haftayı 1 puanla 17. sırada geçen sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadan itibaren 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu süreçte 5'i üst üste olmak üzere 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi bu süreçte Altay (1-0), Manisa FK (1-0), Adanaspor (1-0), Boluspor (2-0), Astor Enerji Şanlıurfaspor (3-0) ve son olarak Ankara Keçiörengücü (1-0) maçlarını kayıpsız geçerken, tek puan kaybını Teksüt Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalarak yaşadı.

Art arda 5 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 20 puan ve averajla 2. sıraya kadar yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip maç eksiği bulunan lider Eyüpspor'un 4 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin en az gol yiyen takımı

Şimdiye kadar kalesinde sadece 4 gol gören Göztepe, ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor.

Son olarak Teksüt Bandırmaspor maçında ilk yarının uzatma bölümünde kalesinde gol gören kaleci Mateusz Lis, 495 dakikadır kalesini gole kapattı. Göztepe, bu sezon 5 deplasman maçında gol yemedi.

İzmir temsilcisi 4 Kasım Cumartesi günü kendisiyle aynı puana sahip Kocaelispor'u konuk edecek.