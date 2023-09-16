Göztepe, 4 genç futbolcuyu profesyonel yaptı

Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe, akademi takımlarında forma giyen 4 genç futbolcuyu profesyonel yaptı. Kaan Atalay, Ömer Samet Akın, Emir Enes Araz ve Yiğit Yıldız ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, akademi takımlarında forma giyen 4 futbolcuyu profesyonel yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2008 doğumlu Kaan Atalay, 2007'li Ömer Samet Akın, 2006 doğumlu Emir Enes Araz ve 2004'lü Yiğit Yıldız ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaan Atalay ve Ömer Samet Akın'ın spor okullarından beri, Emir Enes Araz 13 yaş altı, Yiğit Yıldız'ın da 15 yaş altı takımından itibaren akademi takımlarında forma giydiği bildirildi.