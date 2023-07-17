Göztepe, 3 futbolcuyla yollarını ayırıyor

İzmir ekibi Göztepe, Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Senegalli forvet Sory Diallo'yu kadrosuna dahil ederken, Kvasina, Loue ve Tijanic'i göndereceğini açıkladı. Kvasina'ya Avusturya ve İsveç'ten, Loue'ya ve Tijanic'e ise Suudi Arabistan'dan teklifler geldi.

/<İZMİR ekiplerinden Göztepe son olarak Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Senegalli forvet Sory Diallo'yu kadrosuna dahil ederek yabancı sayısını 9'a çıkarırken, 3 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların başta Kvasina olmak üzere Loue ve Tijanic'i göndereceği ifade edildi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış Suudi Arabistan Avusturya İsveç Spor Haberler